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İmamoğlu'ndan CHP'lilere: Ekrem'in yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'lilere sitem ederek, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamalarla CHP içine mesajlar verdi.

"HER BİR ARKADAŞIM CHP'Yİ İKTİDAR YAPACAK"

"Milletimiz bizi davet ediyor" diyen İmamoğlu, "Bize 31 Mart'ta büyük bir güç verdi, bizi davet ediyor. Her bir arkadaşım 7/24 çalışacak. Her bir arkadaşım girmedik, gitmedik mahalle, ev bırakmayacak. İnsanların memnuniyeti ve mutluluğu için ellerinden gelen her şeyi yapacak. Dayanışma içinde olacak. Hizmetleriyle beraber önümüzdeki genel seçimde CHP'yi iktidar yapacak. Bu kadar net. Bunun başka bir yolu yok." diye konuştu.

"EKREM, BORA ÇALIŞSIN BİZ İKTİDAR OLALIM YOK"

Partililerine sitem eden İmamoğlu, "Ben oturayım, arkama yaslanayım, Ekrem çalışsın, Bora çalışsın biz iktidar olalım. Öyle yağma yok. Edirne'den Kars'a Sinop'tan Hatay'a Mersin'den Trabzon'a her il her belde her ilçe her büyükşehir her örgüt üyesi CHP'nin her bireyi amasız fakatsız kol kola, omuz omuza, milletin beklediği partizanlık yapmayan iktidar olma yolculuğuna tam yol ileri diyerek hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

"ONUN YERİNE BEN GEÇERİM DİYENLERE 'PIŞIK' DERİM"

İmamoğlu, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net." dedi.

İmamoğlu'ndan CHP'lilere: Ekrem'in yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim
Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet AÇIKGÖZ:

Şunun yaparım deyip yapmadıklarını, düzeltecem deyip bi tane bile iş yapmadığını görmelerine bilmelerine rağmen alkış tutan bi grup var ya, makarnacı diye alay ettiklerinden beter haldeler.....

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