İmamoğlu'na memleketi Trabzon'da davullu zurnalı karşılama: Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'a geldi. Havalimanında İmamoğlu'nu karşılayan kalabalık grup, "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban" ve "Ekrem abi gelecek sensin" sloganları attı.

İBB Başkanı İmamoğlu, eşiyle birlikte Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde memleketi Trabzon'a geldi. Öğle saatlerinde hava yolu ile kente gelen İmamoğlu, havalimanında davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Çok sayıda partili tarafından coşkuyla karşılanan İmamoğlu, vatandaşları yarın Ortahisar Belediyesi'nde düzenlenecek bayramlaşma programına davet etti.

UFAK BİR KONUŞMA YAPTI

Üzerinde isminin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği ve Trabzonspor atkısı hediye edilen İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Zahmet ettiniz; herkese güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizi yürekten kucaklıyorum; iyi ki varsınız. Yarın İstanbul'umuzun çok güzel eşleşerek güzel hizmetler yapacağı Ortahisar Belediyesi'nde buluşalım." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIM ALLAH'INA KURBAN"

Havalimanındaki kalabalık grup, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanım Allah'ına kurban" ve "Ekrem abi gelecek sensin" sloganları attı. İmamoğlu ise kalabalığı selamlayarak bölgeden ayrıldı. İmamoğlu daha sonra kabir ziyaretleri programları için baba ocağı Akçaabat ilçesi Cevizli Mahallesi'ne geçti.