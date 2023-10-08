İmamoğlu'na kongrede soğuk duş! Sözlerini bu sloganla kestiler

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Partide değişim tartışmalarını başlatıp CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran İmamoğlu'nun sözleri, sık sık "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile kesildi.

38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde bugün yapılıyor. Tansiyonun zaman zaman yükseldiği kongreye katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kürsüde konuşma yaptığı sırada bir grup "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

İL BAŞKANI BELİRLENECEK

CHP'de 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 38. Olağan Kurultay öncesinde gözler, delege sayısının en fazla olduğu İstanbul'a çevrildi. 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde bugün yapılıyor. Genel Merkez tarafından desteklendiği belirtilen, aynı zamanda eski İstanbul İl Başkanı da olan Cemal Canpolat ile partide "değişimciler" olarak nitelendirilenlerin adayı, mevcut Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanı olabilmek için yarışacak.

İMAMOĞLU DA KONGREDE

Kongrenin Divan Başkanlığı'na da eski CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal seçildi. CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan aday adayı Özgür Özel, Antalya İl Kongresi'nde olduğu için İstanbul'dakine katılmadı. Kongreye İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de katıldı.

SLOGAN ATARAK SÖZÜNÜ KESTİLER

Kongrede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da kürsüye çıktı. Salondakilerin "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla konuşmasına başlayan İmamoğlu, iki adaya da başarı dileklerini sundu. "2019 seçimleri, Türkiye demokratlarının ortak başarısıdır" diyen İmamoğlu, CHP'nin devletin ya da piyasanın değil, halkın partisi olduğuna vurgu yaptı. İmamoğlu konuşması esnasında "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atıldı.