İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Genel başkanların elbette kırgınlıkları. Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler, belediye başkanları değil" açıklamaları sorulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu katıldığı canlı yayında, "Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum. Ben ısrarla aradım. İlk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN "KIRGINIM" AÇIKLAMASINA DİKKAT ÇEKEN YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100 canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu'nun eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun, "Genel başkanların elbette kırgınlıkları, üzüntüleri olur. Bunlar olur yani. Partinin genel politikasını partinin kurmayları belirler, belediye başkanları değil. Bu bizim tarihimizde böyledir." açıklaması soruldu.

"BANA KIRGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: "Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi.

"KURULTAYDAN SONRA ARADIM, ULAŞAMAMIŞTIM"

Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim."