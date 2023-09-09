İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmeye kararlı: Hem CHP hem Türkiye değişecek

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmalarının merkezindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim mesajları vermeye devam ediyor. CHP'nin 100. yıl kutlamalarına katılmayan İmamoğlu, kaleme aldığı bir yazıda "Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından CHP'de değişim tartışmalarını başlatan ve dolaylı yoldan Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması gerektiğini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. Ankara'da düzenlenen CHP'nin 100. yıl kutlamalarına katılmayan İmamoğlu, Cumhuriyet gazetesi için kaleme aldığı yazıda dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BÜYÜK BİR SIÇRAMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Yazısında savaştan çıkan Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin ekonomide geldiği noktaya değinen İmamoğlu, "Bugün bizim de böyle büyük bir sıçramaya ihtiyacımız var" diyerek sözü CHP'deki değişim tartışmalarına getirdi.

İmamoğlu, CHP'nin 100. yıl kutlamalarına katılmadı

"MİLLET TEREDDÜT ETMEDEN İKTİDARA TAŞIR"

CHP bir değişim yaşanmasının zaruri bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şu ifadelere yer verdi: "Bugün CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermeyen millet, Türkiye'yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır. İşte milletin CHP'yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli, en acil görevimiz hep beraber bu muhalefeti yaratmaktır. Bunu yaratmanın yolu ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır.

"CHP DEĞİŞECEK, TÜRKİYE DEĞİŞECEK"

Türkiye'nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Biz de bu milletle bu hikayeyi yeniden yazacağız. Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek."