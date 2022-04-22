İmamoğlu, hakkındaki istenilen hapis cezası ile ilgili konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden İmamoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BANA ZARARI YOK, ÜLKEYE VAR"

Bağcılar'daki 21 muhtarla, sahurda bir araya gelen İmamoğlu, hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis istenmesini değerlendirdi. İmamoğlu, "Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var. Toplum nezdinde bizim toplumumuz vicdanlıdır. Mağduru görür, mağdura katkı sunmak, destek olmak ister. O bakımdan umarım bu yanlıştan dönecek.

"YSK ÜYELERİNE DEĞİL BAKANA İADEYİ CEVAP VERDİM"

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir savcının mütalaasıyla 4 yıl iki ay galiba, bir hapis cezası verilmesi hususunda savcı mütalaasını verdi, mahkemesi görülecek. Neymiş, ben Yüksek Seçim Kurulu'na hakaret etmişim. Olay şudur: Benim Avrupa Konseyi'ndeki bir konuşmamı, Brüksel'deki bir konuşmamı eleştiren bir bakan, bana konuşmasında 'ahmak' demiştir. Ben de kendisine iadeyi cevapla, karşılığını ona sundum. Dedim ki, 'Siz seçimi kaybettiniz 'Ahmak sizsiniz' anlamında. Bunu ben bakana söyledim ama Yüksek Seçim Kurulu'na böyle bir şeyde bulunmadım. Bunun da ifadesini verdim. Ama, Yüksek Seçim Kurulu adına ki size hakarette bulundu, ifadenizi istiyoruz çağrısına da hiç Yüksek Seçim Kurulu ifade dahi vermemişti, bunun da altını çizeyim. Ona rağmen savcı böyle bir mütalaada bulundu.

"MAHKEMENİN DOĞRU KARAR VERECEĞİNE İNANIYORUM"

Yani hala yaşadığımız bu olumsuzluklardan ders çıkartmayan insanlar var bu ülkede. Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok. Ama bu ülkeye zararı var, bana zararı yok. Toplum nezdinde, bizim toplumumuz vicdanlıdır, mağduru görür, mağdura katkı sunmak, destek olmak ister. O bakımdan umarım bu yanlıştan dönecek. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ben de bu ülkede hukukun ve adaletin üstünlüğüyle bu mahkemenin doğru kararı vereceğine inanıyorum, inanmak istiyorum."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında "ahmak" polemiği yaşanmıştı. Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun" demişti.

4 YIL 1 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın son duruşması iki gün önce yapılmıştı. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı mütalaasını açıklayarak İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etmişti.