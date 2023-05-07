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İmamoğlu, Erzurum'daki miting öncesi alanın halini paylaştı: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da gerçekleştireceği mitinge saatler kala alanın son halini paylaştı.Görüntülerde belediye otobüslerinin alana dizildiği görülürken İmamoğlu, "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum" dedi

14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 1 hafta kalırken, mitingler de hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs Pazar günü sırasıyla Çorum, Kırıkkale, Sivas, Erzurum ve Kırşehir'de mitinge katılacak.

ALANIN HALİNİ PAYLAŞTI

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda yapılacak mitinge saatler kala Ekrem İmamoğlu, vatandaşların toplanacağı alanın son halini paylaştı. İmamoğlu'nun paylaştığı görüntülerde Havuzbaşı Kent Meydanı'nın belediye otobüsleriyle dolu olduğu görüldü.

İmamoğlu, Erzurum'daki miting öncesi alanın halini paylaştı: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor

"BU KARA LEKEYİ ÖMRÜN BOYUNCA TAŞIYACAKSIN"

Paylaşımında "Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00'deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın. Saat 18.00'de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı'na bekliyorum. Haydi Erzurum" dedi.

İmamoğlu, Erzurum'daki miting öncesi alanın halini paylaştı: Hemşerilerimle buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor

Erzurum Seçim Sonuçları
Haberler.com / Emre İliksiz - Politika

Ekrem İmamoğlu Erzurum Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

süleyman kahraman:

Ağla.Yenikapi miting alanını akp ye vermeyen sen değilmiydin.

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Gökhan Altaylı:

Allahına kurban olurum Erzurum. İşte Erzurum budur. Erzurum halkı asla pkk ya geçit vermez. Kurban olurum Erzurum halkına. Helal olsun.

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Geliyor Az Kaldı:

Erzurum halkını mert biliriz. Bu rezillik nedir diye soruyorum.

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