İmamoğlu duruşmasında bir ilk! Yargı tarihinde böylesi görülmedi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

DURUŞMA SİLİVRİ'DE

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, Silivri'deki duruşma salonunda yapıldı. Yolsuzluk suçundan tutuklu bulunan İmamoğlu, jandarma eşliğinde salona getirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile çok sayıda partili ve milletvekili duruşmayı takip etti. Salonda "Hak, hukuk, adalet" ve "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atıldı.

"BU DAVANIN VARLIĞI YÜZ KARASI"

Duruşmada hakim, iddianamenin ve suçlamaların özetini okudu. İmamoğlu ise, "Anlattığınız hiçbir şeyin benimle alakası yok sayın hakimim" dedi.

Savunmasında davayı eleştiren İmamoğlu, "Davanın varlığı yüz karası bir durum. Bugün 12 Eylül, bu Türk toplumuna darbeyi hatırlatır. Ülkemizin bu tür darbelerle yüz yüze kalmamasını diliyorum ama şu an bir darbe süreci içerisindeyiz. Karar verenler, suça ortak olanlar topluma bedel ödetiyor" ifadelerini kullandı.

Diplomasına yönelik iddialara değinen İmamoğlu, "Diplomayı iptal etmek için; İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptığım KKTC'yi bile lağvedip, KKTC diye bir yer yok diyebilirler" dedi.

YARGI TARİHİNDE BİR İLK! İMAMOĞLU'NU TUTUKLU AVUKAT PEHLİVAN SAVUNDU

İmamoğlu, avukatı Mehmet Pehlivan'dan bahsederken, hâkim "Duruşmaya katılması yönünde talebiniz var mı?" diye sordu. Evrakların hazırlanması için ara verildi. Ardından Çorlu Cezaevi'nde bulunan Pehlivan, saat 14.57'de duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Pehlivan, "Şu an hukuk tarihinde bir ilk yaşıyoruz. Üzerimde cübbem olmadan, müvekkilimle bir kez bile görüştürülmeden bağlanıp avukatlık yapıyorum. Tutsak edilmiş bir avukat olarak burada bulunuyorum" dedi.

Bir sonraki celsede duruşmaya fiziken katılmayı talep eden Pehlivan, "Bu şartlarda savunma yapmayı siz uygun görüyor musunuz?" diyerek savunmasını mahkemede hazır bulunduğu zaman yapacağını söyledi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun öğrenim gördüğü University College of Northern Cyprus (UCNC)'un YÖK tarafından tanınmadığı belirtildi.

YÖK'ün 1988 ve 1992 tarihli yazılarında, KKTC'de yalnızca Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin tanındığının ifade edildiği aktarıldı. Ayrıca iddianamede, yatay geçiş kontenjanlarının usulsüz artırıldığı, 3 kişilik kontenjana 54 öğrencinin alındığı, bazı öğrencilerin listeden çıkarılarak yerlerine başkalarının eklendiği öne sürüldü.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.