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İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır" ifadelerine yer verdiği sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Millet büyüktür, hodri meydan, hemen seçim!" çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"HODRİ MEYDAN, HEMEN SEÇİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır."ifadelerine yer verdiği paylaşımı alıntılayan İmamoğlu, "Hodri meydan hemen seçim" dedi. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır. Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür! HODRİ MEYDAN HEMEN SEÇİM"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler eyer vermişti: "Sosyal medya gazıyla, bindirilmiş kıtaların tezahüratları eşliğinde koltuk rüyası görenleri uyandırmak için en etkili ilaç sandıktır. Bunun için AK Parti olarak 2028 cumhurbaşkanlığı ve 2029 mahallî idareler seçimlerine çok sıkı hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Yurt dışıyla birlikte 65 milyonu bulan seçmenlerimizin her birinin gönlünü kazanmak, desteğini almak için çok yönlü bir çalışma yürüteceğiz. Küresel ve bölgesel etkinliğimizi artırırken bir yandan da insanımızın bizar olduğu hepimizin malumu sorunların çözümünü hızlandıracağız. Buna paralel olarak yapacağımız, güçlü bir vizyonu, kapsamlı bir programı, iddialı projeleri içeren iyi bir hazırlıkla milletimizin karşısına çıkacağız. Böylece eser ve hizmet siyasetimizin çıtasını çok daha yükseğe taşıyacağız. Niyet hayır, akıbet hayır diyerek yeni dönemimizin ve yürüteceğimiz bilinçli, planlı, programlı, kuşatıcı, hasbi, harbi çalışmaların şimdiden hayırlara tebdil olmasını diliyorum."

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (60)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Ekrem İmamoğlu’nu Allah başımızdan eksik ettttsin inşaAllah...

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Haber YorumlarıMGk:

ZÜBÜK Eko boş adamsın boş

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Seviyoruz Ekrem Başkan seni oyumuz ailecek size :) .

Yorum Beğen161
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Haber Yorumlarıhakan keskinsoy:

kaybedin hemen ardindan yeniden secim diye aglayin. yakisan bu size. Her yenilgid3n sonra erken secim diye aglayanlar gurubu:))

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Haber YorumlarıSinan Bulduk:

İstanbul’un başına senden daha rezili rüsvası gelmemişti , oy verenleri Trabzonsporun yeni transeri SİKAN halletsin..

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Haber YorumlarıSelim K:

Saray tüm devlet gücünü kullanıp 3kez İmamoğlu’na yenildi bundan dolayı İmamoğlu erdoğanın korkulu rüyası

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Haber YorumlarıHakan Celik:

İhraç edilenler Venizelos'un askerleriyiz mi deselerdi?Tabiki Atatürk'ün askerleriyiz.

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Hadi var mı o yürek ?

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Valla akp nin işi zor derim de milletin önünden arkasindan gidilmez

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Aslanla maymun hikayesi geldi aklima

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