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Atatürk'e dua etti! Ali Erbaş tepkilerin ardından geri adım attı

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Cuma namazı hutbesinde Ulu Önderimiz Atatürk'ün adının anılmaması nedeniyle tepkilerin odağı haline gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 30 Ağustos nedeniyle Külliye'de düzenlenen törende geri adım attı. Erbaş, törende Atatürk için de dua etti.

Cuma namazı hutbesinde Atatürk'ün adına yer verilmemesi nedeniyle tepkilerin hedefi haline gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Külliye'de düzenlenen 30 Ağustos töreninde Atatürk için de dua etti.

CUMA HUTBESİNDE ATATÜRK'ÜN ADINA YER VERİLMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına yer verdi. Ancak Cuma hutbesinde Atatürk'ün adının anılmaması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tepkilerin odağı haline geldi.

ERBAŞ, KÜLLİYE'DEKİ TÖREN DE ATATÜRK İÇİN DE DUA ETTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü nedeniyle Külliye'de düzenlenen törende ise ilginç anlar yaşandı. Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için de dua etti.

İMAMOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ DEĞİL

Cuma namazı çıkışı bu konuyla ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Topraklarının işgaline dur diyen komutanı, vatanını kurtaran insanı anmıyorsun. Diyanet İşleri Başkanı bu ülkenin milli duygularını taşıyan bir insan değil. Allah onu ıslah etsin. Kime hizmet ettiği belli değil. Bu milletin inancını da mahvetti" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (32)

VEFA:

Müridlerine ve yandaşlara örnek olsun. Onlar da bundan böyle ULU Önder Atamızın aziz hatırası karşısında saygıda kusur etmesinler!...

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Sessiz ciglik:

Kendi kendimizi kandirdigimiz surece iki yakamiz bir olmayacaktir. Tarih ile yuzlesilmedikce iki yakamiz bir olmayacak. Iman kimde var bilinmez ama kisinin yaptıklarına bakinca rahmet okumak gelmiyor icimden. Allahin hükmü icin sabredin cunku bizde sabrediyoruz!!!!

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Hüseyin Vural:

Yav arkadaş Atatürke niye dua edilsin Dua Müslüman olan kişilere yapılır. Atatürk kendi yazdırdığı kitaplarda ve kendi beyanı var gökten indiği sanılan kitapların yani Kuran, İncil, Tevrat ve Zeburun Allah tarafından indirilmediğini açık ve net beyan ediyor. Atatürkü niye zorla Müslüman yapılmaya çalışıldığını anlamak mümkün değil. Devlet nezlinde Atatürk ile ilgili övgüyle bahsedilebilir ama Cami kürsüsünde ona Dua edemezsiniz çünkü İslam inancına terstir.

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Fatih Sultan:

Diyanetin işi de zor.

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Yusuf Cann:

Atatürk müslüman mıydı

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Savas Ozturk:

Sosyal medyada gündem olmasaydı asla yapmazdı sırf odak noktasından çıkmak için yapmıştır

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Emre Yeşilyurt:

Ne hallere geldi ülke!Koskoca ülkenin kuruluşunun yapan ve bu büyük zaferin komutanlığını yapan bir dehaya dua ederken birilerinden izin istemek.

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Savas Ozturk:

İşin gücün show be adam sosyal medyaya düşmeseydin yapar mıydın bunu ?????

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VEFA:

İslam dünyası dedikleri darmadağın olmuş, , kendi saltanatlarını önceleyen bir kısım devletler topluluğu. Bilginin önlenemez bir yayılımı var, devir iletişim çağı. Sabrediyoruz, zamanla herşey çok güzel olacak!...

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Erol Birol :

Vay be!!!

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