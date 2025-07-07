"Kabine değişecek" iddiasına net yanıt

'Kabine değişecek' iddiasına net yanıt
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine toplantısında "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği ve 4 bakanın değiştirileceğine yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Söz konusu iddialar; herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir" açıklamasında bulundu.

Bazı basın yayın organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine toplantısında "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği öne sürülmüştü. İddialara yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) geldi. İddiaların herhangi bir somut bilgiye dayanmadığı ve manipülasyon amaçlı olduğu ifade edildi.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönündeki iddiaların yer aldığı belirtildi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür içerikler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır. Söz konusu iddialar, herhangi bir somut bilgiye dayanmayan, spekülatif nitelikli ve manipülasyon amaçlı söylemlerdir."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ GEREKLİ GÖRDÜĞÜ ZAMANDA KULLANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasal yetkileri çerçevesinde kabineyle ilgili tasarruflarını gerekli gördüğü zamanda ve zeminde kullanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir gelişme olması durumunda kamuoyu yalnızca resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilir. Aksi yönde oluşturulan içerikler, gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz."

'Kabine değişecek' iddiasına net açıklama

Kaynak: Haberler.Com / Politika
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