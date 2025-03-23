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İletişim Başkanlığı'ndan 'İBB'ye kayyum' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı'ndan 'İBB'ye kayyum' iddiasına yalanlama
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) kayyım atandı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliği'nin kararıyla görevinden aldı.

KAYYUM İDDİASINA YALANLAMA

Valiliğin İmamoğlu kararı sonrası sosyal medyada 'İBB'ye kayyum atandı' iddiası öne sürüldü. İddiaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiayı yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı' iddiası doğru değildir. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları sebebiyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldıklarını açıklamıştır. Buna bağlı olarak İstanbul Valiliği, 26 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı Vekilinin seçileceğini duyurmuştur. Dolayısıyla ilgili belediyelere kayyım atanması söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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