İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var

İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
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İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var
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Fahrettin Altun'un yerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran, X hesabından bir mesaj paylaştı. Duran "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini 7 yıldır büyük bir özveriyle sürdüren değerli kardeşim, kıymetli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bu görevi devralmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'na (TİHEK) atanırken kendisinden boşalan göreve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi.

BURHANETTİN DURAN'DAN İLK MESAJ

Duran göreve gelmesinin ardından X hesabından bir mesaj paylaştı. Fahrettin Altun'un mesajını alıntılayan Duran açıklamasında "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yedi yıldır büyük bir özveriyle sürdüren değerli kardeşim, kıymetli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bu görevi devralmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kendisinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevinde de aynı başarılarla ülkemize hizmet etmesini canı gönülden diliyorum" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran'dan mesaj var

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

Burhanettin Duran, 1993'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

1993-2001 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak görev aldı. Daha sonra 2001-2009 yılları arasında aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi oldu.

2006 yılında Sakarya Üniversitesi'nde doçent olan Duran, 2006–2009 yılları arasında Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Duran, 2009 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi'ne geçti. Burada Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

Burhanettin Duran, 2013 yılında SETA'nın İstanbul şubesinin genel koordinatörlüğüne atandı. SETA'nın İstanbul ofisinin ilk koordinatörü oldu. Duran, 2014 yılında ise Ankara'ya taşındı ve SETA'nın genel koordinatörü olarak göreve başladı.

16 Mayıs 2024 tarihli karar ile Dışişleri Bakanı Yardımcılığı'na getirilen Duran, 10 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

2 gün önce Bakırköy de bir işyerinde vatandaşın birisi üzerine benzin döküp kendini yaktı ve öldü neden hiç bir yerde bu vatandaşın haberi yapılmadı...?

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Haber YorumlarıAras Aras:

Yandaş hakları

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Haber YorumlarıMelih İnce:

Bir şeyi bir kere yapan, bir daha yapar. Bir şeyi başkasına yapan, sana da yapar; sadece uygun zaman, uygun koşula bakar. AKLIMDA DELİ SORULAR! Bu hükümet depremde interneti kesti mi?

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Haber YorumlarıBabayaro:

CNN Türk ve Habertürk TE ne kadar yandaş gazeteci varsa sırayla görevlendirilme yapılıyor

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Haber YorumlarıAyhan KURT:

Makbule kaşık sallayanlar bir bir terfi ediyor ne makbuleymis yiyen terfi ediyor

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