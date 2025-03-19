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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜBAF'ın İftarına Katıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜBAF'ın İftarına Katıldı
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İletişim Başkanı Prof. Dr. Altun, TÜBAF'ın iftar programına katıldı. Altun, programda gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile İstanbul'dan gelen gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen programa basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. Altun, Türk medyasının ilkeli, yerli ve milli duruşunu yansıtan çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Basın Federasyonu'nun (TÜBAF) iftar programında gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile İstanbul'dan gelen gazeteci ve yazarlarla Altındağ'da bulunan Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programa basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. Genel Yayın Yönetmenleri ve Ankara Temsilcilerinin katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde yapıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜBAF'ın İftarına Katıldı

TÜBAF Başkanı ve yönetimine çalışmalarında başarılar dilen İletişim Başkanı Altun, "İnanıyorum ki Türk Medyası'nın ilkeli duruşunu, yerli ve milli duruşunu yansıtan çalışmalara imza atacaklardır." dedi.

Katılımlarından dolayı başta İletişim Başkanı Fahrettin Altun olmak üzere herkese teşekkür eden TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, sözlerine şöyle devam etti:

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜBAF'ın İftarına Katıldı

"Anadolu Basın Federasyonumuz "Türkiye" kelimesini alarak artık yoluna Türkiye Basın Federasyonu olarak devam etmektedir. Bu konuda Başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere bizleri her zaman destekleyen, katkılarını esirgemeyen İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Program anı fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TÜBAF'ın İftarına Katıldı

Kaynak: Haberler.com / Politika
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