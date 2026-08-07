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Mekke Ortak Savunma Anlaşması İçin Tarihi Adım

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İletişim Başkanı Duran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın stratejik dayanıklılığı güçlendiren tarihi bir adım olduğunu, bölgesel barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması; ortak stratejik dayanıklılığımızın güçlendirilmesi adına atılmış tarihi bir adımdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, değişen ve karmaşıklaşan küresel güvenlik ortamında dost ve kardeş coğrafyalarla stratejik iş birliklerini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barış, güvenlik ve istikrara öncülük etmeye kararlılıkla devam etmektedir. Bu anlayış doğrultusunda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması; ortak tarihimizden ve sarsılmaz kardeşlik bağlarımızdan aldığımız gücün stratejik düzeyde tahkim edilmesi, kolektif caydırıcılığımız ile stratejik dayanıklılığımızın güçlendirilmesi adına atılmış tarihi bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Mekke Anlaşmasından bahseden Duran, "Mekke Anlaşması; üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılık kapasitesini artıracak, savunma sanayii iş birliği ile askeri birlikte çalışabilirliği ileri taşıyacak, başta terör örgütleri olmak üzere ortak güvenliğimizi tehdit eden tüm unsur ve yapılara karşı mücadelede iş birliği ve eş güdümü güçlendirecek, bölgemizde barış, huzur ve istikrarın korunmasına kritik katkılar sağlayacaktır. Zor zamanlarda omuz omuza duran milletlerin, bölgemizin ortak geleceğini ve güvenlik mimarisini bölgesel sahiplenme ve dayanışma anlayışıyla inşa etme iradesinin somut bir tezahürü olan bu anlaşmanın, ülkelerimiz ve coğrafyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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