İletişim Başkanı Duran'dan, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Hırvatistan'da bulunan Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve orman teşkilatımıza sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.