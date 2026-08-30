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Duran: 30 Ağustos ruhuyla güçlü Türkiye

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında Türkiye'nin bağımsızlık ruhuyla güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna devam ettiğini vurguladı, şehitleri andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bugün Türkiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, 30 Ağustos'un birlik ve beraberlik içinde kenetlenen, istiklalini ve istikbalini her türlü değerin üzerinde tutan Türk milletinin sarsılmaz iradesinin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu eşsiz zaferle milletin kendi geleceğini tayin etme iradesini, vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığı her şart altında koruma kararlılığını bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, 30 Ağustos'ta ortaya konulan bağımsızlık ruhundan aldığı güçle, kendi kararlarını kendi veren, bölgesinde ve dünyada ağırlığı giderek artan, güçlü ve öz güvenli bir ülke olarak yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda attığımız her adımda Milli Mücadele'nin bizlere bıraktığı istiklal ruhunu ve sorumluluk bilincini geleceğe taşıyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha itibarlı bir geleceğe ulaştırmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yahya Kemal Beyatlı'nın "26 Ağustos 1922" adlı şiirini seslendirdiği ve Büyük Taarruz'a ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.

Kaynak: AA
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