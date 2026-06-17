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İletişim Başkanı Duran: "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz"

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporunu ideolojik ve çarpıtılmış bilgilerle hazırlandığı gerekçesiyle reddetti. Duran, raporda Mavi Vatan, Kıbrıs ve yargıya yönelik değerlendirmelerin taraflı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu'nun ideolojik yaklaşımlarla ve çarpıtılmış bilgilerle hazırladığı, Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan raporunu en sert şekilde reddediyoruz. Raporda yer alan Mavi Vatan'a ilişkin dayanaksız ve hakkaniyetsiz değerlendirmeler, Yunanistan'ın maksimalist taleplerine verilen destek ve Kıbrıs meselesindeki yanlı tutum, raporun ne denli taraflı hazırlandığını açıkça göstermektedir. Terör örgütlerinin ve Türkiye karşıtı çevrelerin söylemlerine alan açan bu anlayışın, yapıcı diyaloga değil, ayrışmaya hizmet ettiği açıktır. Bağımsız Türk yargısına yönelik mesnetsiz ithamları ve Adalet Bakanımız Akın Gürlek'i hedef alan siyasi nitelikli değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yargı süreçlerini kendi kurumları eliyle yürütmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinin ortak çıkarlar temelinde ilerlemesine katkı sunması beklenen çevrelerin, ön yargılar yerine gerçekleri, siyasi saikler yerine hakkaniyeti esas alan yapıcı bir yaklaşım benimsemesi en doğru yol olacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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