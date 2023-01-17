İletişim Başkanı Altun'dan Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki: Bu tehditlere kulak asmıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEVA lideri Ali Babacan'ın Baykar'a yönelik iddialarına tepki gösterdi. Altun, "Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyen birtakım zevatın savunma sanayisi alanındaki atılımlarımızdan, geldiğimiz noktadan rahatsızlık duymasını anlayamıyoruz. Savunma sanayimizle bu alana değerli katkılarda bulunan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz, kulak asmıyoruz." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda Baykar'la ilgili "Devletin tüm imkanları tek şirkete aktarılıyor. SİHA'lar hükümetin elindeki en büyük propaganda projelerinden birisi. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın ya, dokunacağız tabi ki. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz" dedi.

"TEHDİTLERE KULAK ASMIYORUZ"

Tartışma yaratan bu çıkışa Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar CEO'su Haluk Bayraktar'dan sert tepki gelmişti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tartışma hakkında konuştu.

Söz konusu başarıların "Türkiye karşıtlarını" rahatsız ettiğini çok iyi bildiklerini vurgulayan Altun, "Türkiye karşıtlarının, uluslararası alandaki Türkiye düşmanlıklarının bu rahatsızlıklarını da anlayabiliyoruz. Zira onlar 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin kendilerinin kötücül uluslararası projeleri için bir mani teşkil ettiğini çok iyi biliyorlar. Esas itibarıyla anlamakta zorlandığımız husus, Türkiye'de siyaset yaptığını söyleyen birtakım zevatın savunma sanayisi alanındaki atılımlarımızdan, geldiğimiz noktadan rahatsızlık duymasını anlayamıyoruz. Savunma sanayimizle bu alana değerli katkılarda bulunan yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz. Tehditlere kulak asmıyoruz. Zira değerlendirmelerde görüyoruz ki zaman zaman örtülü ve açık bir şekilde bizlere net tehditler savruluyor. Bu tehditlere asla ve asla prim vermiyoruz, kulak asmıyoruz. Bunun da böyle bilinmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE BAKAN AKAR'DAN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bugün konuyla ilgili "Son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri sinsi siyasi kaygı ve gayelerle, fitne ve fesatla tartışmaların içine çekilmeye çalışılmaktadır. Anlamsız bahanelerle TSK'nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK'nın başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA'lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz" dedi.