İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Kılıç, Vilayetler Birliği Meclis Toplantısında Niğde'yi temsil edecek

İl Genel Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı 4'üncü birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ömer Kılıç başkanlığında toplandı.

Toplantıda Vilayetler Birliği Meclis Toplantısında Niğde'yi temsil etmek üzere Ömer Kılıç seçildi.

İl Genel Meclisi Nisan ayı Olağan Toplantısı 4'üncü birleşim toplantısı yoklama, açılış ve geçen birleşime ait tutanak özetenin oylanmasıyla başladı.

Gündemde bulunan Vilayetler Birliği Meclis Toplantısında ilimizi temsil etmek üzere Asil üyeliğine Ömer Kılıç, yedek üyeliğe ise Süleyman Yalçın seçildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkındaki Kanunun 5.maddesi ve ana sözleşmenin 8. maddesi gereğince yapılacak olan iller Bankası Olağan Genel Kurul Toplantılarında Niğde İl Özel İdaresini temsil etmek üzere Yavuz Soylu seçildi.

Gündemin bir diğer maddesinde ise Niğde Düzenli Kati Atik Depo İşletme Birliği (NIGKAD-BIR) toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere asil üyeliğine Asım Acar ve yedek üyeliği ise Yavuz Soylu seçildi. - NİĞDE