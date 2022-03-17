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İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir araya geldiği muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

BİLECİK (İHA) - Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, bir araya geldiği muhtarların demokrasinin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, ve İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile birlikte Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Burada muhtarlarla samimi bir sohbet gerçekleştiren İl Başkanı Yıldırım, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en uç noktadaki temsilcileri olduğunu ifade ederek, "Demokrasimizin mihenk taşı muhtarlarımızla sohbet ederek, görev bölgeleri ve şehrimiz için değerlendirmelerde bulunduk. Katılım ve misafirperverliklerinden dolayı kıymetli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İl Başkanı Yıldırım muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili, Selim Yağcı, AK Parti, Bilecik, Politika, Haberler

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