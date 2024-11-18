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Kılıçlı yemin olayına karışan iki teğmen daha topun ağzında

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Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında iki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos'ta düzenlenen mezuniyet töreninde teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atması ve protokolün tören alanından ayrılmasının ardından kılıçlarını çatarak yemin ettikleri ana ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırmıştı.

İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi

ERDOĞAN'IN TEPKİSİ SERT OLMUŞTU

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor ve oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek" demişti.

İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi

İKİ İSİM DAHA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu 'ihraç istemiyle' disipline sevk edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Eroğlu ve Akarsu'nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş'a da " Tsk'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi.

Kılıçlı yemin olayına karışan iki teğmen daha topun ağzında
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıSer_hat:

Mutlu mu oldun Admin topun ağzında diye başlık atmışsın.Kimse merak etmesin Aratürk'tenzarar gelmez kimseye...

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Haber YorumlarıÖmer:

Ben teğmen olsaydım recep tayyip erdoğanın askeriyim derdim.

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Haber YorumlarıÖmer:

Ülkeyi ne hale getirdi Atatürk düşmanarı.

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Haber YorumlarıAntalya:

meselemi bu chp beldeyiyede iş verir??

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Atatürk düşmanı nesil yetiştirdiniz akpliler eserinizle mutlu olun sizin ben gelmişinizi geçmişinizi … boşluğu siz doldurun

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Korku fena bir şey

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Haber YorumlarıAliya:

kimse kusura bakmasın. bu sözden rahatsız olunmaz ama niyet sıkıntılı ise büyük sıkıntı olur. asker işin içine hiç bir zaman girmemesi lazım artık.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

atatürkçü teğmenleri öncede ordudadan atmışlardı tarikat artıkları ordunun sinir uçlarına dokunuyor bundan düşmana karşı zayıflayan ordu büyük zarar görecek osmanlı balkanları ordunun içine yuvalanan tarikatların yarattığı bozgunluklar yüzünden kaybetmişti

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

2028de gidicisiniz sonra gorusecegiz akkoyunlar ve akkurtlar

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Haber YorumlarıEko cCc:

Temizleyin bakalım nereye kadar. Ama şunu bilin: ATATÜRK sevdamız ilelebet devam edecek…

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