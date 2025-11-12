İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

Erken seçim tartışmaları devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak BETİMAR ve ORC Araştırma, 26 ilde yaptıkları "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti ve çıkan sonucu kararsızları dağıttıktan sonra yayınladı.

BETİMAR: AK PARTİ 34,7 – CHP 27,6

BETİMAR'ın "Savunma Sanayi ve Türkiye Gündemi" araştırması, 1–3 Kasım 2025 tarihleri arasında 26 ilde 2.000 kişiyle gerçekleştirildi.

Ankete göre:

Ak Parti : %34,7

: %34,7 CHP: %27,6

MHP: %9,2

DEM Parti: %7,8

İYİ Parti: %6,4

Zafer Partisi: %4,2

Anahtar Parti: %3,8

Yeniden Refah Partisi: %2,7

TİP: %1,4

Diğer: %2,2

ORC: AK PARTİ 32,6 – CHP 30,5

ORC Araştırma'nın 8–10 Kasım 2025 tarihli anketinde ise tablo biraz daha farklı.

Ankete göre:

Ak Parti : %32,6

: %32,6 CHP: %30,5

MHP: %8,4

DEM Parti: %8,1

İYİ Parti: %6,8

Zafer Partisi: %3,5

Yeniden Refah Partisi: %2,9

Yerli ve Milli Parti: %2,0

Büyük Birlik Partisi: %1,5

Anahtar Parti: %0,9

Diğer: %2,8

Bu ankette CHP'nin AK Parti'ye çok daha fazla yaklaştığı görülüyor. İki parti arasındaki fark sadece 2,1 puan. Ayrıca İYİ Parti'nin oy oranında küçük bir artış, Zafer Partisi'nin ise %4'ün altına gerilemesi dikkat çekti.