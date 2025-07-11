Barzani'den PKK'nın Silah Bırakmasına Destek

Barzani'den PKK'nın Silah Bırakmasına Destek
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede terör örgütü PKK'lı ilk grubun bugün silah bırakmasını "önemli ve umut verici" olarak nitelendirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti heyeti ile gerçekleştirdiği görüşmede terör örgütü PKK'lı ilk grubun bugün silah bırakmasını "önemli ve umut verici" olarak nitelendirdi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil'de DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Demokratik Birlik Eş Sözcüsü Mehmet Kamaç, Ahmet Türk, Leyla Zana ve bazı milletvekilleri yer aldı.

Barzani'den Erdoğan'a teşekkür

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'lı ilk grubun bugün silah bırakma adımını "önemli ve umut verici" olarak nitelendirdi. Barzani, silah bırakma adımını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barış sürecini desteklemeye yönelik çabalarından dolayı teşekkür etti.

DEM Parti heyeti ise Barzani'nin Türkiye'deki barış sürecinin ilerletilmesine yönelik çabalarından ötürü teşekkür ederek, sürece verdiği desteğin sürmesinin önemine dikkat çekti. Heyet ayrıca bugünkü silah bırakma töreninin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için sağlanan tüm kolaylık ve destekten dolayı teşekkür etti.

Tarafların barışın hem Türkiye'nin hem de bölgenin tamamının yararına olduğu konusunda hemfikir oldukları ve sürecin ilerlemesi için kapsamlı bir destek gerektiği konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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