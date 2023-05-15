IĞDIR'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Iğdır'da AK Parti ve Yeşil Sol Parti birer milletvekili çıkardı.

IĞDIR'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminin resmi olmayan kesin sonuçlarına göre Iğdır'da AK Parti ve Yeşil Sol Parti birer milletvekili çıkardı.

Iğdır'da 133 bin 968 seçmenden 105 bin 922'si 474 sandıkta oy kullandı. 101 bin 639 oy geçerli sayıldı. Seçimde AK Parti 35 bin 416, Yeşil Sol Parti 45 bin 388, CHP 6 bin 80, İYİ Parti 6 bin 789, MHP 4 bin 609 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Cantürk Alagöz (54) ve Yeşil Sol Parti'den Yılmaz Hun (46) milletvekili oldu.

Yılmaz Hun, 1977 Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Adetli köyünde doğdu. İlk orta öğretimini Iğdır merkezde tamamladı. 2000 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Hun, 16 yıl Iğdır'da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Eğitim-Sen Iğdır İl Temsilciliği'nde bulunan Hun, 2017 yılında KHK ile ihraç edildi.