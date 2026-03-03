Haberler

Yeni Yol Partili Şahin, İsrail'in saldırılarının bölgesel istikrar için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İsrail'in 'önleyici savaş' gerekçesinin uluslararası hukukta yeri olmadığını belirterek, ABD, İran ve İsrail arasındaki gerilimlerin Türkiye'yi tehdit ettiğini vurguladı.

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, " İsrail'in gerekçe olarak kullandığı 'önleyici savaş' kavramının uluslararası hukukta hiçbir yeri yoktur. Müzakere süreçleri devam ederken başvurulan bu saldırganlık, bölgesel istikrar için büyük bir tehlike oluşturmuştur." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD, İran ve İsrail arasında tırmanan gerilim ve çatışma sürecinin, sadece Türkiye'nin sınır komşularını değil, Türkiye'yi de tehdit etmeye başladığını belirtti.

Savaşın kazananı olmayacağına işaret eden Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in gerekçe olarak kullandığı 'önleyici savaş' kavramının uluslararası hukukta hiçbir yeri yoktur. Müzakere süreçleri devam ederken başvurulan bu saldırganlık, bölgesel istikrar için büyük bir tehlike oluşturmuştur. Geçmiş tecrübelerimiz, dış müdahalelerle demokrasi inşa edilemeyeceğini, bu tür girişimlerin yalnızca kaosu ve insani trajedileri derinleştirdiğini tüm dünyaya göstermiştir."

Komşumuz İran'ın yönetim merkezlerinin ve altyapısının hedef alınması, Türkiye için doğrudan ekonomik riskleri ve yeni göç dalgalarını tetikleyebilir. Hürmüz Boğazı üzerinden enerji rotalarının tehdit edilmesi ise dünya ekonomisini sarsacak bir boyuta ulaşabilir. İran'a karşı başlatılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bölgeyi ateşe atacak, daha fazla masum insanın ölümüne sebebiyet verecek hesaplara karşı bizim yerimiz, diplomasi masasının, sağduyunun ve uluslararası hukukun yanıdır."

