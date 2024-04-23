İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim Meydanı'ndan kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, Taksim'de 1 Mayıs kutlanmamasının yasaklama değil kısıtlama olduğunu ve 7 yıldır uygulandığını söyledi.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramına sayılı günler kala Taksim kararını açıkladı. Karara göre, Taksim Meydanı bu yıl da kutlamalara kapalı olacak. Konuya ilişkin bir açıklama da İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan geldi.

"100 KİŞİ TOPLANIP ÇELENK BIRAKILABİLİR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) verilen 23 Nisan resepsiyonunda konuştu. Bakan Yerlikaya, "Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama, 7 yıldır uygulanıyor. AYM kararı belli, 100 kişi ile toplanıp çelenk bırakılabilir, sendika temsilcileriyle konuştum." ifadelerini kullandı.

"HAK, HUKUK, ADALET NEYİ GEREKTİRİYORSA O OLACAK"

Bakan Yerlikaya, DEM Parti soruşturması ve kayyum iddialarına ilişkin olarak da "Yapılan iş ortada. Algıya gerek yok. Yapılan soruşturma ortada. Hak, hukuk, adalet neyi gerektiriyorsa o olacak." ifadelerini kullandı.