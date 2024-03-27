Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suçlularla Cesurca Mücadele Edeceğiz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne, evden hırsızlığa cüret eden birine varıncaya kadar her birinin karşısında cesur, cevval ve hiçbir zaman tutukluk yapmadan aynı heyecanla devam edeceğiz." dedi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde düzenlenen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle iftar programına katılan Yerlikaya, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı olarak seçim öncesi ve sonrasında huzur ortamının sağlanması için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Göreve geldikleri günden beri Bakanlık olarak terör, organize suç örgütleri ve uyuşturucu, düzensiz göç ve asayiş ile ilgili suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için çalıştıklarını anlatan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Göreve ilk geldiğimde sizlerin huzurunda söz vermiştim. 'Bizim referansımız hukuk ve insan hakları olacak' demiştim. Sizin karşınızda, yanınızda daima mütevazı ve samimi ama suçluların karşısında ve onlarla mücadelede terör örgütlerinden göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüne, evden hırsızlığa cüret eden birine varıncaya kadar her birinin karşısında cesur, cevval ve hiçbir zaman tutukluk yapmadan aynı heyecanla devam edeceğiz. Sizden aldığımız destek, yaptığınız dualar bizi her zaman diri, canlı ve aynı şekilde cesaretli yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde terörü ne noktaya getirdiğimizi biliyorsunuz. Sınırın ötesinde, içerisinde, nerede olursa olsun bütün arkadaşlarımızla beraber tek bir vücut gibi gayret gösteriyoruz."

Yerlikaya, Türkiye'nin huzurunun yerelden başladığını dile getirdi.

Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Bandırma Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

İçişleri Bakanı Balıkesir Güvenlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada otobüs kazası görmek, Rüyada beyaz, renkli, kırmızı otobüs görmek nedir? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal kaç yaşında öldü ve nereli? Yaşar Kemal'in hayatı ve biyografisi! 28 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Fenerbahçe ligden çekilecek mi? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! Fil Suresi Okunuşu ve Arapça Yazılışı! 'Elemterakeyfe' ile Başlayan Fil Suresi Türkçe Meali Nedir, Tefsiri Nedir? Fil Suresi Konusu! İhlas Suresi Arapça Yazılışı ve Okunuşu! 'Gulhüvallahüehad' ile Başlayan İhlas Suresi Türkçe Meali ve Tefsiri Nedir? Şems-i Tebrizi sözleri! En güzel Şems-i Tebrîzî sözleri nelerdir? Şems-i Tebrîzî aşk sözleri, Şems-i Tebrîzî manevi sözler Rüyada evi su basması ne anlama gelir? Rüyada evi su basmış halde görmek nedir? Rüyada evin temiz su bastığını görmek ne demek? Rüyada evi dağınık görmek ne anlama gelir? Rüyada dağınık ev görmek neye işarettir? Rüyada dağınık ev nasıl yorumlanır? Rüyada bitlendiğini görmek nedir? Rüyada bitlenmek ne demek? Rüyada bitlenme hayırlı mı hayırsız rüya mı? Rüyada bitlenmiş birini görmek nedir? Nazar duası Arapça okunuşu yazılışı anlamı, nazar duası Türkçe okunuşu ve nazar duası okunuşu! Bebekler için nazar duası oku! Nazar duası dinle! Hal rüsumu nedir? Hangi alım satım işlemlerinden hal rüsumu alınmaz?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title