İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Demokrasi Sokakta Değil, Sandıkta Güçlenir'

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Biz hiçbir zaman; hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki; milletin iradesi sandıkta tecelli eder, demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir" dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmalarına katılmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Ağrı Valiliği'nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle basına kapalı toplantı yapan Yerlikaya, Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki Türkiye Yüzyılı Buluşmalarında konuştu. Yerlikaya, "AK Parti, vesayet zincirlerini parçalayan, adaleti yücelten, milletimizin ortak sesidir, ortak hissiyatıdır. Kurulduğu ilk günden bu yana; hukuku üstün tutan, millet iradesine gölge düşürmeyen, insanı yaşatmayı hedef edinen bir siyasetin taşıyıcısıdır. Teşkilatlarımızın her bir üyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hayatını milli iradenin üstünlüğüne adamıştır. Biz hiçbir zaman; hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyiz. Çünkü biz biliyoruz ki; milletin iradesi sandıkta tecelli eder, demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir. ve Ağrı'dan bir kez daha hatırlatayım; muhalefet yapmayı sokak eylemi sananlara milletimiz asla itibar etmemiştir, etmeyecektir" dedi.

'1273 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK'

Göreve geldiklerinden beri tek hedeflerinin Türkiye'nin huzuru olduğunu kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bu hedef uğruna, Bakanlığımızın ışığı hiç sönmeden, 675 bin personelimizle, alın teriyle, akılla, vicdanla sahadayız. Nerede bir tehdit varsa, oradayız. Organize suçlar, siber, göçmen kaçakçılığı, asayiş, uyuşturucu, hepsiyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hiçbir şehir eşkıyasının, vatandaşlarımıza musallat olmasına, esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu Kabine dönemimizde, düzenlediğimiz operasyonlarla, 1273 organize suç örgütünü çökerttik. Operasyonlar sonucu 15 bin 433 şahıs tutuklandı. 7 bin 453 şahıs hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Aynı dönemde, organize suç örgütlerine yönelik Ağrı'da 14 operasyon düzenledik. Bu operasyonlar sonucunda 180 şahıs tutuklandı. 2023 yılında Türkiye genelinde; 'Motosikletle ile intikal edip ateşli silah kullanılan olay sayısı' 1735'ti. Geçen yıl olay sayısını yüzde 76 azalttık ve 415'e düşürdük. Biz durmadık, durmayacağız. Zehir tacirlerine de şehir eşkıyalarına da çocuklarımıza musallat olan suç odaklarına da hayatı dar etmeye devam edeceğiz."

Haber-Kamera: Ümit OKTAN / AĞRI,