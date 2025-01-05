İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Kırklareli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün terör örgütlerinin inlerine giriyoruz, uyuşturucu baronlarının, organize suç şebekelerinin nefeslerini kesiyoruz, suçta kibirlenenlerin ensesine çöküyoruz, çökmeye de devam edeceğiz. Bakın, bu kabine dönemimizde 1425 teröristi etkisiz hale getirdik. dedi.

Yerlikaya, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kırklareli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, zengin kültürüyle, kadim tarihiyle, doğası ve stratejik konumuyla ülkenin göz bebeği olan, "Pehlivanlar diyarı" Kırklareli'nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Yerlikaya, AK Parti'nin her kongresinde ayrı bir heyecan yaşandığını kaydetti.

Bu coşku ve bu heyecanın daim olmasını dileyen Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadeleriyle biz, '14 Ağustos 2001'de, o güne kadar dalga dalga büyüyen bir gönül hareketinin sadece tabelasını astık' ve dünya siyasi tarihinde görülmemiş bir başarıya, hep birlikte imza attık. Neydi o başarı, kurulduktan 1 yıl sonra iktidara gelmemiz ve 22 yıldır girdiğimiz her seçimden güçlenerek çıkmamız. Halkımızın teveccühü hamdolsun her daim, 'Recep Tayyip Erdoğan' dedi, 'AK Parti' dedi. Çünkü AK Parti'miz, maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşün adıdır. Türkiye'nin gücüne güç katan, hayalleri gerçeğe dönüştüren dava hareketinin ta kendisidir." diye konuştu.

AK Parti'nin umudun, icraatın, geleceğin adı olduğunu ifade eden Yerlikaya, bu davanın büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğini kaydetti.

Büyük ve güçlü Türkiye ideali yolunda kararlılıkla ilerlediklerini anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı hedefimize, milletimizle birlikte, omuz omuza yürümeye devam ediyoruz. Çünkü ne diyoruz? sadece sandıklarda kazanan değil, gönüllerde de galip gelen bir dava hareketidir AK Parti. Çelikten iradenin, bitmek bilmeyen sevdanın adıdır. AK Parti, istikrar demektir. AK Parti, huzur demektir. AK Parti, güven demektir. AK Parti, demokrasi demektir. Bizim vatanımız, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin, bin yıldır bütün farklılıkları bir arada yaşatan kardeşlik diyarıdır."

Türk milletinin birçok badire atlattığını hatırlatan Yerlikaya, milletin iradesinin darbe ve muhtıraların üstünden geldiğini dile getirdi.

28 Şubat'ta temiz duygularla inancını yaşayan vatandaşların inanç özgürlüğünün baskı altına alınmaya çalışıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İşte tam o günlerde Türkiye'nin karanlık günlerine son verecek bir lider çıktı, kimdi o, Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan, milletin umudu oldu. Mazlumlara sırdaş, gariplere yoldaş oldu. Her adımda halkıyla birlikte yürüdü. 'Dünya Beşten Büyüktür' diyerek, haksızlıklar karşısında dimdik durdu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, mazlumların yanında, zalimlerim karşısında durduk, durmaya da devam ediyoruz. Buna Gazze şahittir. Buna Şam, Halep, Hama şahittir. Buna Sednaya Hapishanesi'nde yıllarca işkencelere maruz kalan, kardeşlerimiz şahittir."

Yerlikaya, Türkiye'nin nerede bir mazlum varsa orada olduğunu vurguladı.

"Suriyeli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne kavuştu"

Yerlikaya, Türkiye'nin Suriye'de Esed'in zulmünden kaçanlara da kapılarını açtığını anımsattı.

Bu konuda zaman zaman eleştirilerle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Yerlikaya, "Ayrımcılık yapanlar, ırkçılık yapanlar oldu. Yabancı düşmanlığı yapanlar, ötekileştirenler oldu. Oy devşirmek için küçük hesaplar peşinde koştular." dedi.

Türk milletinin binlerce yıllık değerlerinin, kardeşlik ve dayanışma duygusunun yok edilemeyeceğini dile getiren Yerlikaya, Türk milletinin medeniyet değerlerinden asla taviz vermediğini belirtti.

Türkiye'nin köklü medeniyet mirasına sahip çıktığını belirten Yerlikaya, "Suriye'de yaşanan insanlık dramında, karşı karşıya kaldığımız insanlık sınavını hamdolsun başarıyla geçtik. Bugün Suriye'de rejim çöktü, Esed kaçtı. Suriyeli kardeşlerimiz artık özgürlüğüne kavuştu. Yıllarca süren vatan hasretleri son buldu. Gönüllü geri dönüşler hızla artıyor. Biz de, komşumuzdaki gelişmeleri yakından takip ederek, Suriyeli kardeşlerimizin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkelerine dönebilmeleri için tüm tedbirleri alıyoruz. Çok şükür ki, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, hem Türkiye'ye hem de tüm mazlum coğrafyalara cesaret vermeye ve umut olmaya devam ediyor." diye konuştu.

"Bugün terör örgütlerinin inlerine giriyoruz"

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak, ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduklarının altını çizdi.

Türk milletinin birlikteliğini hiçbir gücün bozamayacağını dikkati çeken Yerlikaya, "Türkiye Cumhuriyeti, herkesi kucaklayan, herkese eşit mesafede duran, her bir vatandaşını koruyan büyük bir çınardır. Kökleri geçmişin derinliklerinde, dalları geleceğin aydınlık ufuklarında uzanan bu çınar, hepimizin gölgesidir." dedi.

Suç odaklarıyla mücadeleye canla başla devam edeceklerini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Terörle, şehir eşkıyalarıyla, zehir tacirleriyle, suç odaklarıyla mücadelemizi canla başla sürdüreceğiz. Bugün terör örgütlerinin inlerine giriyoruz, uyuşturucu baronlarının, organize suç şebekelerinin nefeslerini kesiyoruz, suçta kibirlenenlerin ensesine çöküyoruz, çökmeye de devam edeceğiz. Bakın, bu kabine dönemimizde 1425 teröristi etkisiz hale getirdik. 830 organize suç örgütünü çökerttik. 54 binden fazla zehir tacirini tutuklattık. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 116 bin azalttık. Hırsızlık yarı yarıya azaldı. Asayiş suçları azalırken, aydınlatma oranlarımızı yükselttik. Ama ne diyoruz, biz durmayacağız, Milletimizin en güçlü dayanağı olarak, Türkiye'nin yarınını şekillendiren kadrolar olarak, durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz."

Kongrede Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de partisinin 8. olağan il kongresindeki konuşması dev ekrandan izlendi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Bakan Yerlikaya'ya çerçeveli Türk Bayrağı verdi.