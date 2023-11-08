İçişleri Bakanı Yerlikaya: "1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 5 bin 80 operasyon yapıldı. Göçmen kaçakçılığı faaliyeti yürüttüğü şüphesiyle 8 bin 333 kişi yakalanırken, bunların 2 bin 543'ü tutuklandı, 976'sı hakkında adli kontrol kararı alındı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika