İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un başında birisi var, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor

İÇİŞLERİ Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, "Şimdi İstanbul'un başında birisi var. İstanbul'daki işleri iyi yaptı ya. Şimdi Türkiye'yi dolaşıyor, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor" dedi.

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu. Burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van mitingini eleştiren Soylu, "Şimdi İstanbul'un başında birisi var. İstanbul'daki işleri iyi yaptı ya. Şimdi Türkiye'yi dolaşıyor, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor. İstanbul'un başında birisi var. Tayyip Erdoğan 4 yıllık belediye başkanlığı döneminde; benim de hayatıma, herkesin hayatına dokundu. Dokundu mu? Dokunduğu için onu bu millet güvenilir gördü, itimat edilir gördü, iş yapan gördü, Başbakanlığa taşıdı. Yanlış mı söylüyorum. Sonra, Tayyip Erdoğan dokundu. Sonra 4 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan kişi, ne yaptı. Bana bir şey söyleyin, bir tek şey söyleyin. Ne yaptı? Hayatınızın neresine dokundu. Kendi adamlarına ihale vermekten nereye dokundu başka? Bir tane şey söyleyin. Bu millet inanarak, güvenerek söylediklerine oy verdi. Her 100 söylediğinin 86'sını yapmadı. 10 tanesine kısmen başladı, yalandan dolandan. Geri kalanını da 100 söylediğinden 3-4 puanından bir kısmını yaptı. Onlar zaten yapılabilecek işlerdir. Onların da bir kısmı Tayyip Erdoğan'ın döneminde başlamıştı" dedi.

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