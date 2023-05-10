İçişleri Bakanı Soylu: Dünyanın gözü Türkiye seçimlerinde

İçişleri Bakanı ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da vatandaşlarla buluştu. Soylu, dünyanın gözünün Türkiye seçimlerinde olduğunu belirterek, 'Bütün dünya şu anda evet karşımızdaki dünya Türkiye'nin seçimine odaklandı. Yanımızdaki dünya da,Türkiye'nin seçimine odaklandı. Bakalım el mi? Yaman, bey mi? Yaman?' diye konuştu.