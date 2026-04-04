İçişleri Bakanı Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunarak esnafla bir araya geldi ve yerel partililerle buluştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kaman'da vatandaşlarla buluştu.

Prens Mikasa Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Çiftçi, ardından AK Parti İlçe Başkanlığına gitti. İlçe Başkanı Mustafa Şahin ve partililerin karşıladığı Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Çiftçi, İlçe Başkanı Kenan Elvan ve partililer ile buluştu. 25 Aralık Caddesi'ndeki esnafla da görüşen Çiftçi, ardından Dadaloğlu Millet Bahçesi'ne geçti.

Burada vatandaşların talep ve görüşlerini alan Çiftçi, ilçede gerçekleştirdiği temaslar sırasında kendisine ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'ye, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Kaman Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Emre Demirci de eşlik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
500

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular

Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş