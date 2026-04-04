İçişleri Bakanı Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, bazı programlara katılmak üzere geldiği Kaman'da vatandaşlarla buluştu.

Prens Mikasa Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Çiftçi, ardından AK Parti İlçe Başkanlığına gitti. İlçe Başkanı Mustafa Şahin ve partililerin karşıladığı Çiftçi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MHP İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Çiftçi, İlçe Başkanı Kenan Elvan ve partililer ile buluştu. 25 Aralık Caddesi'ndeki esnafla da görüşen Çiftçi, ardından Dadaloğlu Millet Bahçesi'ne geçti.

Burada vatandaşların talep ve görüşlerini alan Çiftçi, ilçede gerçekleştirdiği temaslar sırasında kendisine ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'ye, Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Kaman Kaymakamı Engin Tok ve Belediye Başkanı Emre Demirci de eşlik etti.