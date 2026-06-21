İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Nevşehir'e geldi

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, çeşitli programları için Nevşehir'e geldi.

Bakan Mustafa Çiftçi, Nevşehir'e geldi. Kentte ilk olarak Nevşehir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Çiftçi'yi, Vali Hüseyin Kök, AK Parti Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Grup Başkan Vekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri karşıladı. Bakan Çiftçi, 'Valilik Şeref Defteri'ni de imzaladığı ziyarette, Vali Kök'ten Nevşehir hakkında bilgiler aldı.

Nevşehir'de AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi, programı kapsamında, geçmiş yıllarda kaymakam olarak görev yaptığı Derinkuyu ilçesine de giderek kaymakamlık ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı