İçişleri Bakanı Çiftçi, Selimiye Camii'nde namaz kıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaret ettiği Selimiye Camii'nde KKTC'li mevkidaşı Dursun Oğuz ile namaz kıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çiftçi, başkent Lefkoşa'da Selimiye Camii'ni ziyaret etti. Oğuz ve Çiftçi, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin de eşlik ettiği ziyarette, caminin tarihi ve camide yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar ziyaret kapsamında camide namaz kıldı.

Oğuz ve Çiftçi daha sonra AK Parti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği'ni ve Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı