Bakan Çiftçi, Son Kaymakamlık Yaptığı Kaman'ı Ziyaret Etti

SON KAYMAKAMLIK YAPTĞI KAMAN'I ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Neşet Ertaş'ın kabir ziyareti sonrası son kaymakamlık yaptığı Kaman ilçesine geçti. Aydınlar köyüne gelen Bakan Çiftçi, vatandaşlarla bir araya geldikten sonra köyde bulunan Sofu Baba Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua eden Bakan Çiftçi, ardından Kaman Kaymakamlığı ve belediye ziyareti gerçekleştirdi. Kaman Belediyesi önünde davul ve zurnalarla kalabalık tarafından karşılanan Çiftçi, davulculara bahşiş verdi. Daha sonra Kaman Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Bugün aradan yaklaşık 12 yıl geçtikten sonra yine Yeşil Kaman'dayım. Sizlere beraberim. Sizlerle beraber olmaktan dolayı, Kaman'da olmaktan dolayı son derece mutlu ve bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Malumlarınız 2010 yılında ben Kaman'a kaymakam olarak gelmiştim. Burada yaklaşık 4 yıl görev yaptım. En son kaymakamlığım da burada oldu. Her şeyin ilki ve sonu kıymetlidir. İlki ve sonu unutulmaz. Dolayısıyla son kaymakamlığım olduğu için buranın da ayrı bir yeri var. Bugün bu coşkulu kutlamadan dolayı da sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizleri var etsin" dedi.

'KAMAN'IN BİR TEMSİLCİSİ VAR'

İlleri ziyaret ettiğini aktaran Bakan Çiftçi, "Bugün de kaymakamlık yaptığım yerlerdeki ilk ziyaretim Yeşil Kaman'a oldu. Bu coşkulu kalabalıktan dolayı da son derece mutlu olduğumu sizlerle olan gönül bağımızın devam ettiğini görüyorum. Hepiniz var olun, sağ olun. Allah sizlerden razı olsun. Bir hemşehriniz olarak inşallah bundan sonra hem Kaman'la ilgili hem diğer ilçelerimizle ilgili hem de Kırşehir'le ilgili işlerin takibi bende. İnşallah bu gönül bağımız bundan sonra da devam edecek. Ben hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz İçişleri Bakanlığıyız. İnşallah İçişleri Bakanlığı olarak da kendi görev alanımıza giren konularla ilgili diğer alanlarla ilgili olarak da bir hemşeriniz var. Kaman'ın bir temsilcisi var. Kırşehir'in bir temsilcisi var. Sizlere her zaman kapımız ve gönlümüzün açık olduğunu da bu vesileyle ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ÇALAN YAPILARLA MÜCADELEDE KARARLIYIZ'

Bakan Çiftçi, "Dediğim gibi biz 'İçişleri Bakanlığı'yız'. İnşallah kendi görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın görev alanında üzerimize ne düşüyorsa buradan bir kez daha ifade edeyim onu. Özellikle çetelerle mücadele konusunda, uyuşturucuyla mücadele konusunda sanal bahisle ilgili, dolandırıcılarla ilgili vatandaşımızı huzursuz eden onun geleceğini, çocukların geleceğini heyecanını, umutlarını çalan bütün kişilerle, yapılarla mücadelede kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı