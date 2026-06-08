Bakan Çiftçi, KKTC'ye ziyarette bulunacak

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

10 Haziran'da KKTC'yi ziyaret edecek olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, program kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Çiftçi ayrıca, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile bir araya gelecek. Ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türk Polis İrtibat Ofisini ziyaret edecek olan Bakan Çiftçi'nin, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı