Camide alkol alıp küstah paylaşımlarda bulunan şahıs yakalandı

İstanbul'da bir camide alkol alıp, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, "3 bin 200 küsur cami var. Bulduklarında paşa paşa karakola giderim" diyen şahıs polis ekipleri tarafından 12 saatte yakalandı. Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir camide alkol alıp fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

CAMİDE ALKOL ALIP FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İstanbul'da bir şahıs, cami içerisinde alkol alıp o anların fotoğrafını takma isimle sosyal medyada yayımladı. Fotoğrafa, "Allah ile dertleştim biraz. Alt kat boştu. Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" notunu düşen şahsa tepki yağdı.

"BULDUKLARINDA PAŞA PAŞA KARAKOLA GİDERİM"

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı. Şahıs son olarak, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi.

ŞAHIS YAKALANDI

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım geldi. Bakan Yerlikaya, şahsın polis ekipleri tarafından yakalandığını belirterek şunları söyledi: "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da Emniyet Mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."