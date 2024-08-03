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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Yerlikaya, valilikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve İl Özel İdaresi'ne ait yeni araçları inceledi. Ayrıca AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yozgat Valiliğine ziyarette bulundu.

Bakan Yerlikaya'yı, Vali Mehmet Ali Özkan, AK Parti Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve protokol üyeleri karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, Vali Özkan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Yerlikaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki İl Özel İdaresi'ne ait yeni araçları inceledi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yerlikaya, hizmetlerinden dolayı kentteki yöneticilere teşekkür etti.

Daha önce Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde görev yaptığını hatırlatan Yerlikaya, "Bizim kışımız gerçekten kış olur, sert olur, yağışı bol olur. Yolların niteliğini artırmayla ilgili 22 yıldan beri AK Parti hükümetlerimizle yapmış olduğumuz çalışmaları bilmeyen yok. Her zaman gücümüze güç katıyoruz." dedi.

Yozgat İl Özel İdare bünyesine 137 milyon lira değerinde 26 araç alındığını ifade eden Yerlikaya, "Bu görmüş olduğunuz araçların tamamı da Allah'a hamdolsun ki yerli ve milli. Hepsi bizim ülkemizin markaları. Bunlarla beraber bizim İl Genel Meclisi'mizin, İl Özel İdare'mizin gücü çok daha yukarıya çıktı, araçlarımız tazelendi. Kırsal kesim mahallelerimizdeki, köylerimizdeki vatandaşlarımızın her biri hizmetle buluşacak. Var olan hizmeti daha yukarıya çıkaracak. Vatandaşımızın destek ve duaları Allah'ın izniyle bizimle beraber olmaya devam edecek, derdimiz bu." diye konuştu.

Yerlikaya, halka hizmeti, Hakk'a hizmet olarak gördüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızla hemhal olmaktan büyük iftihar duyuyoruz. Bu araçlar, eser ve hizmet noktasında bizim elimizi güçlendirecek, bizi daha fonksiyonel hale getirecek ve bunların da Allah'ın izniyle devamı gelmeye devam edecek. Yozgatlı hemşehrilerimin her birine Yozgat Meydanı'ndan selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Bu araçlarımızın Yozgat'ımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

İncelemenin ardından Bakan Yerlikaya, Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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