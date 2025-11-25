Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Libya'da Görüşmelerde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Libya'da Görüşmelerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve İçişleri Bakanı İmad Trablusi ile güvenlik ve düzensiz göç yönetimi konularında görüşmelerde bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Libya ziyareti kapsamında Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve İçişleri Bakanı İmad Trablusi ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşme gerçekleştiren Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Libya ziyaretimizde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe bizleri kabul ettiler. Sayın Başbakan'a nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Daha sonra Trablus Büyükelçimiz Sayın Güven Begeç'i ve Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Sayın Mustafa Koşan Paşamızı ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sayın İmad Trablusi ile de bir araya gelen Bakan Yerlikaya; görüşmeye ilişkin, "Libya Ulusal Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sayın İmad Trablusi ile Trablus'ta bir araya geldik. Sayın Bakan ile görüşmemizde; güvenlik ve kolluk eğitimi alanında devam eden iş birliği ve tecrübe paylaşımlarının arttırılması ile düzensiz göç yönetiminde örnek uygulamalarımız hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Bakan'a nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.