İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya KKTC'de Resmi Temaslarda Bulundu

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi temaslarda bulunmak ve İçişleri Bakanlığı Göç Yönetim Merkezi'nin açılış ile araç teslim törenine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya gitti.

Bakan Yerlikaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul edildi. Görüşmeye ilişkin Yerlikaya, "Göç Yönetim Merkezi'nin açılışı vesilesiyle bulunduğumuz Lefkoşa'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar makamında bizleri kabul ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza nazik ev sahipliği için şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, ayrıca KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Üstel ile Meclis Başkanı Öztürkler'e nazik ev sahiplikleri için teşekkür etti.