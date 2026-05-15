Turan: Dildeki silah bırakılmalı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Utanmadan, sıkılmadan sözüm ona tecrübeli dedikleri, akil adam dedikleri kişi çıktı, 'Kürdistan kentinden bir futbol takımı' diye bahsetti. Şimdi Kırşehir'den soruyorum, Diyarbakır Kürdistan kentiyse, Kırşehir nere kenti? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir akıl olabilir mi? Dağdaki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım." dedi.

Turan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gençlerin teknolojiyi ve sosyal medyayı çok fazla kullandığını, günlük 3 saat dijital oyun oynayanların bulunduğunu söyledi.

Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak sorunların da artarak devam ettiğine dikkati çeken Turan, teknolojinin aslında hayatı kolaylaştırsın diye olduğunu ama tersine güvenliği azalttığını, riskleri artırdığını ifade ederek, "Bakınız, 10 yıl önce bu dünyada sadece 250 çeşit sentetik uyuşturucu vardı. Bugün ise maalesef 1400 çeşit sentetik uyuşturucu var. O yüzden daha çok çalışmak zorunluluğumuz var. Siber suçlar başka bir problem. Her türlü sanal alemde her türlü yanlışın yapılma ihtimalinin olduğu çok farklı yerlere giriyoruz." diye konuştu.

Güçlü olmaktan, üretmekten, eğitimi artırmaktan başka yol olmadığını vurgulayan Turan, üniversitenin 20. yılını kutlayarak, hayırlı olmasını diledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de KAEÜ'nün gelişime açık, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışına sahip olduğunu belirtti.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise Ahiliğin izinde ilim, sanat ve ahlakın önemine değinerek, "Ahlakın olmadığı bir bilim, Gazze'de, Lübnan'da, İran'da emperyalizmin en kötü örneklerini göstermekte. O yüzden hepimize çok büyük iş düşüyor çünkü bir üniversitenin asli görevi eğitim öğretim, AR-GE, toplumsal fayda. İnşallah hep beraber daha nice 20 yıllara diyerek, 20. yılı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'in konuşmasının ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, müzik dinletisi sundu.

AK Parti İl Başkanlığına ziyaret

Bakan Yardımcısı Turan, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Seher Ünsal'dan yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Partililerle bir araya gelen Turan, buradaki konuşmasında, seçimlere 2 yıl kaldığını, seçime 3 ay kala kampanya yapanlar gibi değil, hiç ara vermeden halkıyla, milletiyle, teşkilatıyla kopmadan yola devam ettiklerini söyledi.

Seçimlerde 3 konuyu halka anlatacaklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Her türlü kültürel şoktan uzak kalma iddiamız olacak. Dünyanın her tarafında uyuşturucu, terör, siber saldırılar, muazzam kirlilik var. Gençlerimize yönelik, aileye yönelik muazzam bir baskı var. LGBT, inançsızlık başta birçok konu her gün gündemimizde. AK Parti felsefesi, Ahi Evran felsefesi ailenin ne olduğunu bilir. İnsanın aklına, ruhuna musallat olan sorunların ne olduğunu bilir. Bunları engellemek için de çok büyük bir gayret sarf eder. Bizler her türlü kültürel şoka dikkat ederken uluslararası şoklardan da kendimizi, ülkemizi kollamaya çalışacağız. İsrail başta Orta Doğu'daki sorunları biliyorsunuz, her tarafta sorunlar var. Ama çok güçlü bir siyasi liderlikle her gün gelişen savunma sanayisiyle daha güçlü ordusuyla caydırıcı güç olarak bölgenin baş aktörlerinden bir tanesi Türkiye yoluna devam edecek."

Tek haneli enflasyonu AK Parti iktidarının yaptığını ve yine yapacağını, bunu başaracaklarını vurgulayan Turan, bir diğerinin ise "Terörsüz Türkiye" hedefi olduğunu, bunu başaracaklarını, başka partilerin, risk almayan partilerin bu yapma imkanı ve ihtimali olmadığını söyledi.

"Böyle bir anlayış olabilir mi?"

Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz o riski aldığımız gibi muhatapların da bu riski alması lazımdı. Zaman zaman bizi üzen, neden böyle yaptıklarını sorgulatan tavırlar oluyor. Geçen hafta biliyorsunuz Amedspor'un başarısını Cumhurbaşkanı'mız başta herkes tebrik etti. Fakat utanmadan, sıkılmadan sözüm ona tecrübeli dedikleri, akil adam dedikleri kişi çıktı, 'Kürdistan kentinden bir futbol takımı' diye bahsetti. Şimdi Kırşehir'den soruyorum, Diyarbakır Kürdistan kentiyse, Kırşehir nere kenti? Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir akıl olabilir mi? Dağdaki silahtan önce dildeki silahın bırakılması lazım. Dağdaki silahı bırakmak kolaydır, talimata bakar ama dildeki silah zihne bakar. O yüzden işin muhataplarının, teröre müzahir olduğu iddia edilen siyasi parti mensuplarının, yöneticilerinin çok daha dikkatli dil kullanması lazım. Tahrik eden, üzen, endişelendiren ifadelerden kaçınması lazım. Ne demek bu ülkenin bir bölgesinde öyle tanımlama yapmak."

Ahmet Türk'e tepki

Kardeş olmaktan, beraber olmaktan, omuz omuza vermekten başka yol olmadığının altını çizen Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz nasıl alttan alıp toparlamaya çalışıyorsak, nasıl her türlü riski alıp yürüyorsak, onların da asgari nezaketle dillerini revize etmelerini bekleme hakkımız var. O ifadeyi reddediyoruz. Tarihte o varmış, şu an tarihi konuşmuyoruz ki. Şu an Türkiye'nin 81 ilini konuşuyoruz. Tüm iller Türkiye'mizin en özel haliyle eşit, kıymetli illeridir. Hepsi Türk bayrağının dalgalandığı özel kendine has kıymeti olan illerimizdir. Kırşehir de kıymetlidir, Diyarbakır da kıymetlidir, Çanakkale de kıymetlidir, Hakkari de kıymetlidir. Biz 86 milyon eşit insanlar olarak yaşamak istiyoruz. Kavga etmek, birbirimizi aşağılamak, birbirimize bağırıp çağırmak istemiyoruz. Çok zor mu? Ben de Kırşehir'den şimdi bir başlayım, süper bir milliyetçi söyleme, yuhalamaya başlayalım o dili. Zor bir iş değil. Ahmet Türk bu yanlışı yapmış, yuhalayalım. Yaparız, ama var mı gereği? Bu mu doğrusu? O yüzden nasıl ki biz dikkat ediyorsak dilimize, onların daha fazla dikkat etmesi gerekir. ve buradan çağrıda bulunuyorum. Bu ülkenin gençlerine Kürt, Türk, Alevi, Sünni iyi bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, terörsüz bir Türkiye bırakmak için bir fırsat var. Bu fırsatı herkes iyi değerlendirsin. Yoksa herkes buradan zararlı çıkar."