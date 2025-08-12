İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 13 Gözaltı

İBB'YE YÖNELİK YENİ OPERASYON: 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ayşe GÜREL/ - İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in ihaleler üzerinden menfaat sağladığı iddiasıyla 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari olan1 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne menfaat sağlayarak kamu zararına neden olduğu iddiasıyla jandarmadan operasyon yapıldı. Çetin'in karıştığı ihalelerden haksız kazanç sağlanması süreçlerinde yer aldığı belirlenen aralarında İBB personelleri, şirket temsilcisi ve şirket çalışanlarının olduğu 14 şüpheli hakkınd ; örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı kararı verildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma ekipleri Taner Çetin'in eşi Canan Çetin, oğlu Örsan Çetin, Doğukan Arıcı, İlkay Onok, Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Ömer Aydın, Ümit Güngör, Ferhat Karatop, Mehmet Ünal, Ali Arslan, Ahmet Işık ile Serkan Gürsoy gözaltına aldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari şüpheli Özer Yıldız'ı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

2- KAĞITHANE'DE ACİL TIP UZMANI DOKTORUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU

Doğan Can CESUR / - KAĞITHANE'de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen Bağdigen'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen'den meslektaşları haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen'i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

KOLUNDA SERUM TAKILI HALDE BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen'in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

MİLLİ TAKIM DOKTORLUĞU YAPTI

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen'in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen'in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİNDEN TAZİYE

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen'in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.