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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması büyüyor. Soruşturmaya CHP milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edildi. Karabat ile Özer'in dosyaları yetkisizlik nedeniyle ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasına CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edildi. İki milletvekilinin dosyaları ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

CHP'NİN İKİ VEKİLİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASINA DAHİL EDİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dosyaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer de dahil edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma - yönetme - üye olma, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer hakkındaki evrakın yetkisizlik kararı verilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini bildirdi" ifadeleri kullanıldı.

İBB'YE YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 89 şüpheliden; 5 şüpheli "suç örgüt kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "kişisel verileri ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından 84 şüpheli ise "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

İMAMOĞLU DAHİL 48 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheli İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından tutuklandı. Öte yandan, İmamoğlu hakkında 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle gelinen aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 48 şüphelinin tutuklanmasına, geri kalan 41 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildiği öğrenildi. Öte yandan bir kısım şüphelilerin serbest bırakılması kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edileceği öğrenildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (12)

Haber Yorumlarımutluw can:

çok üzülüyorum akplilerin ülkeyi yönetirken hiç yolsuzluk yapmamış olmalarına. Hepsi fakir ölecekler yazık.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Bu milet ahlaksizida hirsizida çok iyi biliyor..Akp milli güvenlik sorunudur.

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Yolsuzluk israf adaletsizlikte kimse akp nin eline su dökemez

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Haber YorumlarıCHP Savar:

CHP bu işler böyle

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Özgür efendi İngiltere başbakanına bizi şikayet etmiş, şimdi yandık. Döver mi bizi

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bizim hırsızımız, sizin hırsızınız davası, her ikiniz de cevvalsınız. Olan biz fakir halka oluyor

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Haber YorumlarıHalil Tokay:

aynen chpnin kitlesi son bes gun icinde tek basina yapip yabilecgi o kadar demekki onuda ogrenmis olduk eko devede piri operasyonun buyugu geliyur

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Haber Yorumlarımertcee27:

Bu chp içinde 2 tane dürüst siyasetçi var, birbirlerini arıyorlar ama bulamıyorlar. İçten çürümüş parti, Atatürk'le atom parçacığı kadar alakaları yok.

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Haber Yorumlarıhuseyin Aktas:

Ingilizin dolleri Turkiyeyi ingiliz tayin kurulusuna sikayet ediyorve destek istiyor.. yunani denize doktuk diyenleri gordukki Ingiliz dolu cikti ve saklamiyorlarda

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Haber YorumlarıAyy Ayy:

Bunlar çalar halk sıvar

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