"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt

'İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın' teklifine Erdoğan'dan yanıt
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CHP lideri Özgür Özel'in "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli'den tam destek gelmişti. Bugün grup toplantısı çıkışında koridorda konuyla ilgili düşüncesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli'nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı davaların canlı yayınlanması çağrısına destek vermişti.

Gerekçesini ise "Biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun mahşeri vicdan huzurunda teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün. Gerçekleri bilsin" diye açıklamıştı.

ERDOĞAN: DAVA YAYINLANSIN TALEBİ GÜZEL

AK Parti'nin grup toplantısından çıkışında koridorda Bahçeli'nin İBB yargılanmalarıyla ilgili sözleri sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan "Dava yayınlansın talebi güzel. Bahçeli'nin açıklaması güzel bir takdirdir, hayırlı olur" diye konuştu.

ADALET BAKANI KANUN MADDESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gelişme bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soruldu. Tunç, ilgili kanun maddesine dikkati çekerek, "Duruşmanın canlı yayınlanabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 183. maddesinde fotoğraf ve video çekme konusunda kanunda bir engelleme söz konusu. Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında." dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB'ye yönelik yargılamalar TRT'de yayımlansın" önerisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den destek geldi. Bahçeli "Özgür Özel, duruşmaların TV'den canlı yayınlanmasını talep etmişti. O halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilmesini temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında CHP'nin teklifine olumlu yaklaşmasının ardından CHP harekete geçti. Geçtiğimiz ay hazırlanan ve duruşmaların TRT'den veya internet ortamında canlı yayınlanmasını düzenleyen teklifi gündemine aldı. CHP'nin Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in ortak imzasıyla hazırladığı teklifi doğrudan genel kurul gündemine alınması için bu hafta önerge vermesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıAhmet altunok:

Bence de gayet güzel olur onların Gerçek yüzlerini kendi halkı da görür belki işlerinde 3 tane 5 tane vicdanlı çıkar da evet bu adam hırsızmış der

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Yorum Beğenme241
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Haber YorumlarıMevlüt:

Hırsızlık naklen milletin gönlünde tescillenecek.

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Haber Yorumlarıvwh95vttsn:

GÜZEL

Yorum Beğen231
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıSelim Güler:

Evet cok iyi isabetli bir karar olur ,bütün chpli secmenler görür bu sectikleri kisiler nasil birileri olur ,kimin icin destek yürüyüsleri protestolari kimlerin icin yaptiklarini belki akillanirlar.

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Haber Yorumlarımehmet:

amet altunok cevap: hırsızı ayırmamak lazım. sadece sizden olmayanı değil. bağımsız savcılar bütün belediye ve vekilleri hatta bakanları araştırsın. halk bunu istiyor.

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