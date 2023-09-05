İBB'nin düzenlediği sergi hakkında soruşturma açıldı

Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Başkanı Kürşat Mican'ın şikayeti üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sergi ile ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçundan soruşturma açıldı.

Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican'ın şikayeti üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) düzenlediği belirtilen Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergisi ile ilgili "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında savcılıkça, serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi için İBB Genel Sekreterliği'ne yazı yazıldı.

İBB Eyüpsultan'daki Artİstanbul Feshane'deki "Ortadan Başlamak" isimli sergi ile ilgili Yesevi Alperenler Teşkilatı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, 24 Temmuz'da suç duyurusunda bulunduktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmıştı. Sergide eşcinsellik içeren tablolarla LGBT propagandası yapıldığını öne süren Mican, "Dini değerlere hakaret, aşağılama ve kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu serginin kapatılmasını talep etmişti.

İBB YETKİLİSİNİN İFADESİ ALINDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İBB Kültür A.Ş'den bir yetkilinin ifadesi alındı. Yetkilinin, sergiyle alakalı bir sorumluluğu olmadığını belirtmesi üzerine savcılık, İBB Genel Sekreterliğine söz konusu serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişilerin tespit edilmesi için yazı gönderdi.