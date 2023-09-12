İBB Meclisinde Esenyurt Belediye Başkanı ile İmar Komisyonu Başkanı Arasında Tartışma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, imar planı değiştirilen bir alanla ilgili Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı arasında tartışma yaşandı. Bozkurt, cami konulmasının inanca saygısızlık olduğunu belirtirken, Bostancı ise Bozkurt'un şov yapmak ve iftira atmak amacıyla konuştuğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, daha önce imar planı değiştirilen 92 bin metrekarelik bir alanla ilgili Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı arasında tartışma yaşandı.

İBB Meclisi Eylül Ayı Toplantısı'nın ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Farklı imar dosyalarının görüşüldüğü mecliste söz alan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçedeki imar planlarıyla ilgili bilgiler verdi.

İlçedeki 92 bin metrekarelik bir alanı örnek veren Bozkurt, burasının ticaret artı depolama alanı olduğunu belirtti.

Bozkurt, burasının daha sonra plan değişikliği ile depolama alanı olarak belirlendiğini, alanın sahibinin başvurusu üzerine mahkeme sürecinin olduğunu, en sonra konut artı ticaret alanına dönüştürüldüğünü dile getirerek, "Bir de bence inancımıza da saygısızlık. Yapılan hatanın giderilmesi için bir yerine de hiç ihtiyaç yokken cami konmuş. Bu gerçekten bize yakışmıyor. Sizden rica ediyorum. Lütfen bu konuyu bilimin, ahlakın huzurunda doğru değerlendirelim. Ben yapılan hatadan dönüleceğine inanıyorum." diye konuştu.

"Gaye militanlık yapmak"

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Adnan Zeki Bostancı, Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'un amacının ne olduğunu az çok tahmin ettiğini söyledi.

Bugün burada gündemde bu konunun olmadığını, Bozkurt'un şov yapmak için konuşma yaptığını belirten Bostancı, "Gaye militanlık yapmak, yalanla bir şeyleri kapatmaya çalışmak, iftira atmak. 2024 yılında kalacak vesaire diye bir şeyler söylüyor. İtirazların dosyası komisyona dün geldi, ayıp. Bir belediye başkanına iftira yakışır mı? Diğer dosya da temmuz ayında gelmiş. Ağustosta zaten tatil vardı." ifadelerini kullandı.

Bozkurt'un konuşmasındaki "camiye saygı" konusuna değinen Bostancı, şöyle devam etti:

"Bırak Allah aşkına, camiye saygıyı senden mi öğreneceğiz? İstismara sıra geldiğinde camiyi güzel kullanmaya çalışıyorsunuz. Siz istismar ediyorsunuz. Biz, cami ile ilgili bir şey demiyoruz ki, cami de donatı ihtiyacı neticesinde. 92 bin metrekare dediğiniz yerden yüzde 45'i kesmişiz, diğer donatılarla beraber cami de konulmuş. Niye saygısızlığını yapıyoruz? Kafan karışık, saygısızlığı esas sen yapmaya çalışıyorsun."

Bozkurt'un sürekli ruhsat verdiğini aktaran Bostancı, "Sizin kafanız o kadar militan ki bir tane 2 bin 460 hektarlık bölge planında bir tane parsele takılmışsınız. Onun üzerinden şov yapmaya çalışıyorsunuz, ayıptır." dedi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Bostancı, bölgede camiye ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.