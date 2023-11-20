İBB Meclis Üyesi: 75 Dolarlık Kameralar 125 Bin Liraya Takılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı ikinci oturumu, Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. Gündem dışı söz alan AK Parti Meclis üyesi Muharrem Balık, 75 dolarlık kameraları araçlara 125 bin liraya takıldığını iddia ederek, "2019 yılında görev başına gelen CHP'li İBB Başkanı, İ-Taksi uygulamasını saf dışı bıraktı. Tabi İ-Taksi saf dışı bırakılınca özel sektörde var olan 3 adet şirket uygulaması bu alanı hemen doldurdu. Bu alanı dolduran o 3 şirketin uygulaması taksilerden yüzde 10 komisyon alıyor. Yine İBB bütçesinde kalması gereken bu rakam, bir tanesi de yurt dışında olmak üzere özel firmalara aktarılıyor. Yine İBB yönetimi 8+1 olan yeni araçları sahaya sürdü, minibüsten dönüşen taksiler. Bu minibüsten dönüşen taksilerin iç dizaynının yapılması için 2 tane firma ile anlaştı. Bu 2 firma taksicilere bir fatura çıkardı. Minibüslerin iç dizaynını yapmak için 350 bin liralık bir fatura çıkardı. Aslında piyasada 50 bin liraya yapılabiliyor. Özellikle 2 firmaya yönlendirilerek ve buralara yaptırmak zorundasınız diyerek 350 bin liralık iç dizayn taksicilere yaptırılmıştır" diye konuştu.

'75 DOLARLIK CİHAZLARA 125 LİRA İSTİYORLAR'

İSBAK tarafından yaklaşık 1 buçuk sene önce 2 bin 500 taksinin sürücü takip ve denetleme sistemi ihalesine çıkıldı. Bu ihale bir şirket tarafından alındı. Özellikle UKOME'nin, İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi var. Bütün ülkemizde bu yönetmelik geçerli. Bu kameraların IP tabanlı yani bilgisayar tabanlı cihazlarla, kameralarla taksilerin donatılması gerekiyor. İSBAK'ta aslında ihaleye bu IP tabanlı sistemle çıkıyor. Fakat ihaleyi alan firma 2 bin 500 taksiye IP tabanlı değil analog kameralar takıyor. Yaklaşık 75 dolara piyasadan çok rahat bulabileceğiniz bu kameraları, o 2 bin 500 taksiye 25 bin liradan takılıyor. 8+1 yeni minibüs taksilere 53 bin 900 liradan takılıyor. Bu günlerde giden 8+1 minibüslerden de 125 bin lira istiyorlar bu 75 dolarlık cihaz için. İSBAK'ın bu ticaretten bir geliri var mı? Tabi ki yok. Sonra kurumlarımız maalesef bu şekilde batıyor" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLARIMIZ GEREKEN CEVABI YARIN VERECEK'

Ak Parti Meclis Üyesi Muharrem Balık'ın konuşması sonrasında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, "Muharrem Bey'in ciddi iddiaları oldu. Çoğunun altı boş o ayrı bir şey, arkadaşlarımız bunlara yarın gereken cevabı verecekler" şeklinde cevap verdi.