İBB iddianamesinde adı geçen Paris'teki "İstanbul Evi" görüntülendi: Aylık kirası dudak uçuklattı

İBB iddianamesinde adı geçen Paris'teki 'İstanbul Evi' görüntülendi: Aylık kirası dudak uçuklattı
Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı İBB iddianamesinde adı geçen Fransa'nın başkenti Paris'te kiralanan "İstanbul Evi" görüntülendi. İBB tarafından Paris Belediyesi'nden dorudan kiralanan "Palais Galliera" adlı tarihi saraya aylık 249 bin euro ile 295 bin euro arasında bir meblağ ödendiği iddia edildi. Palais Galliera'nın bir giriş halen tarihi moda müzesi olarak hizmet veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında kurduğu suç örgütü ile yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin hazırlanan iddianamede adı geçen "İstanbul Evi" görüntülendi.

"ÖRGÜT ÜYELERİNİ ÖDÜLLENDİRMEK İÇİN GÖTÜRDÜĞÜ" İDDİASI

İddianamede, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 yaz olimpiyatlarında İBB ve İstanbul Spor A.Ş. tarafından kiralanan ve tanıtım ofisi gibi gösterilen 'İstanbul Evi'nin Ekrem İmamoğlu'nun birçok örgüt üyesini ödüllendirmek için götürdüğü iddiası yer aldı.

AYLIK KİRASI 249-295 BİN EURO ARASI

İBB tarafından Paris Belediyesi'nden doğrudan kiralanan Palais Galliera adlı tarihi saraya aylık 249 bin euro ile 295 bin euro arasında bir meblağ ödendiği öne sürüldü. Kiralama bedelinin yüksek olup olmadığına yönelik tartışmalara ilişkin benzer etkinlik mekanları örnek gösteriliyor. Paris'te bazı konser salonlarının tek gecelik kira bedelinin 50 bin euroya kadar çıkabildiği, lüks otellerdeki özel dairelerin gecelik fiyatlarının ise 10-12 bin euro arasında değiştiği belirtildi.

BİR GİRİŞİ TARİHİ MODA MÜZESİ OLARAK HİZMET VERİYOR

Paris'in prestijli bölgeleri Palais Tokyo, Trocadero ve Paris Modern Sanat Müzesi'nin karşısında bulunan Palais Galliera'nın bir girişi halen tarihi moda müzesi olarak hizmet veriyor. Sarayın diğer ana girişinde yer alan yapılar ise Paris Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler için kiralanabiliyor. Söz konusu alanlar, genellikle film çekimleri, konferanslar, sergiler ve moda defileleri gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyor.

